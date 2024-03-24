Шаман с букетом красных гвоздик пришел к месту теракта в "Крокусе"

Певец Шаман приехал к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе"

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Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Шаман, приехал к стихийному мемориалу у концертного зала "Крокус Сити Холл", чтобы почтить память жертв теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

24 марта, в день всероссийского национального траура, певец записал и выпустил песню "Реквием 22.03.24", монетизация которой отправлена на помощь пострадавшим в трагедии.

Певец Шаман одним из первых отреагировал на ужасные события и отметил, что готов оплатить похороны невинного погибших россиян и лечение тех, кому оно требуется.

"Мы — одна большая семья, а семье чужого горя не бывает", — заявил артист.

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