Шаман с букетом красных гвоздик пришел к месту теракта в "Крокусе"

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Шаман, приехал к стихийному мемориалу у концертного зала "Крокус Сити Холл", чтобы почтить память жертв теракта. Об этом сообщает РИА Новости.
24 марта, в день всероссийского национального траура, певец записал и выпустил песню "Реквием 22.03.24", монетизация которой отправлена на помощь пострадавшим в трагедии.
Певец Шаман одним из первых отреагировал на ужасные события и отметил, что готов оплатить похороны невинного погибших россиян и лечение тех, кому оно требуется.
"Мы — одна большая семья, а семье чужого горя не бывает", — заявил артист.
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