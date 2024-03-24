Михалкова рассказала, в каком кино ей тяжелее всего сниматься

Российская актриса Анна Михалкова в беседе с РИА Новостями рассказала, что сниматься в комедии для нее сложнее всего.
С одной стороны, комедия достаточно легкий жанр, но работа в нем довольно сложная.
"Нужна большая концентрация, четкий внутренний слух. Первый сезон "Исправления и наказания" был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством", — объяснила Михалкова.
При этом и драмы тоже даются многим с трудом, но Михалковой легче сниматься в такого рода проектах, так как она не переносит переживания героя на себя. Усложняются съемки порой тем, что жизненные обстоятельства накладываются на сюжет фильма.
Анна Михалкова — старшая дочь актера и кинорежиссера Никиты Михалкова, а также внучка поэта и писателя Сергея Михалкова.
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