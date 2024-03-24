Ирина Шейк скорбит со всей Россией

Супермодель Ирина Шейк на русском языке поддержала жертв теракта в "Крокусе"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк в своем блоге отреагировала на теракт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Она на родном языке подержала россиян.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм is licensed under public domain

Ирина Шейк опубликовала фотографию билборда, на котором по-русски написано "Скорбим. 22.03.2024". Она сопроводила надпись эмодзи в виде сложенных рук и разбитого сердца.

Многие знаменитости не остались равнодушными к случившейся трагедии и выразили свои слова поддержки. Нашлись и те, кто отправил пожертвование на помощь тем, кто пострадал при теракте. Певец Шаман выпустил песню в знак общей скорби по жертвам теракта.

22 марта вечером в концертный зал "Крокус Сити Холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Затем в здании прозвучало два взрыва и начался пожар.

Ранее певица Рианна сменила прическу.