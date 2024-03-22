Звезда "Дома-2" Степан Меньшиков признался, что уже год лечится в рехабе

Звезда "Дома-2" Степан Меньшиков рассказал, что уже год находится в рехабе

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Участник телешоу "Дома-2" времён "золотого состава" Степан Меньшиков рассказал, что ему потребовалась помощь наркологов.

Фото: ВК-аккаунт Степана Меньшикова

Меньшиков объяснил, что уже год пребывает в рехабе (реабилитационный центр, где лечат людей, страдающих от зависимости от наркотиков или алкоголя).

Степан Меньшиков объяснял цель своего визита в Таиланд рабочими вопросами, однако выяснилось, что шоумену потребовалась помощь специалистов, специализирующихся на лечения зависимостей.

"Я в Таиланде уже год нахожусь по процедуре рехаб. Кто знает, тот знает, что есть такая. Тут страна свободных нравов, поэтому делай, чтобы тебе хорошо было и другим окружающим, но не во вред", — объяснил Меньшиков в программе "Малахов".

Ранее сообщалось, что приехавшего из Таиланда рэпера Матранга родственники отправили лечить в рехаб.