Исполнителя хита «Медуза» срочно отправили в реабилитационную клинику его же родственники

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Сестра Matrang сообщила о госпитализации рэпера в рехаб

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) находится в реабилитационном центре, где начинает курс лечения. Об этом пишет издание StarHit.

Сестра Matrang сообщила о госпитализации рэпера в рехаб
Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Артист вернулся на родину поздно вечером 20 февраля. Сразу после прилёта родные отправили его в рехаб.

Как пояснила сестра исполнителя, все его странные выходки были связаны с неадекватным состоянием. Девушка опровергла информацию, что семья рэпера бездействует, и пожаловалась на огромное количество хейта со стороны фанатов Matrang.

При этом сестра музыканта опровергла слухи, что Matrang бежал из России в Таиланд. Якобы, он просто отправился отдохнуть. Информацию о зависимости певца его родственница подтвердила и назвала "горькой правдой". Сейчас медики и родные пытаются помочь Алану преодолеть тяжёлое состояние.

Сестра Matrang добавила, что вся публичная деятельность Хадзарагова остановлена, а самому артисту предстоит долгое и дорогостоящее лечение, на которое семья сейчас ищет деньги.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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