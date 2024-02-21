Исполнителя хита «Медуза» срочно отправили в реабилитационную клинику его же родственники

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) находится в реабилитационном центре, где начинает курс лечения. Об этом пишет издание StarHit.
Артист вернулся на родину поздно вечером 20 февраля. Сразу после прилёта родные отправили его в рехаб.
Как пояснила сестра исполнителя, все его странные выходки были связаны с неадекватным состоянием. Девушка опровергла информацию, что семья рэпера бездействует, и пожаловалась на огромное количество хейта со стороны фанатов Matrang.
При этом сестра музыканта опровергла слухи, что Matrang бежал из России в Таиланд. Якобы, он просто отправился отдохнуть. Информацию о зависимости певца его родственница подтвердила и назвала "горькой правдой". Сейчас медики и родные пытаются помочь Алану преодолеть тяжёлое состояние.
Сестра Matrang добавила, что вся публичная деятельность Хадзарагова остановлена, а самому артисту предстоит долгое и дорогостоящее лечение, на которое семья сейчас ищет деньги.
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