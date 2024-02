Исполнителя хита «Медуза» срочно отправили в реабилитационную клинику его же родственники

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) находится в реабилитационном центре, где начинает курс лечения. Об этом пишет издание StarHit.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government