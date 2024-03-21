Денис Клявер рассказал о сложностях в дуэте с Стасом Костюшкиным

Денис Клявер отметил сложности в процессе воссоединения со Стасом Костюшкиным

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Певец Денис Клявер на "Юмор FM" рассказал о непростых моментах в вопросах воссоединения с коллегой Стасом Костюшкиным для дуэта "Чай вдвоем".

Фото: youtube.com by канал PROжизнь is licensed under public domain

Он отметил, что они оба уже состоявшиеся артисты, у которых есть планы, семьи, дела, директора. Но сам дуэт сейчас уже представляет собой новую энергию и новую историю.

"В общем, много чего есть, что еще пока надо как-то синхронизировать с дуэтом", — уточнил Клявер.

Их новый трек "Нежная", который они представили еще в прошло года на церемонии вручения наград RU.TV, был выполнен в старом стиле "Чая вдвоем". Им удалось прислушаться к запросам аудитории и сделать композицию в привычном звучании.

Денис Клявер не скрывает радости от того, что им с Костюшкиным удается сохранять свою жанровую аутентичность сквозь десятилетия.

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