Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке

Продюсер Пригожин был вынужден закрыть счет в банке в Швейцарии спустя 21 год

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Абзацем" рассказал, что его вынудили закрыть счет в Швейцарском банке спустя 21 год обслуживания.

Фото: youtube.com by канал Влобушкинъ is licensed under public domain

Он рассказал, что это был пенсионный фонд, который ему посоветовали закрыть, так как он стал "нежелательным клиентом".

"Я сказал: "Спасибо большое, до свидания. Пришлите документы, что наш счет ликвидирован". Удивительно, что мы в этом банке 21 год были. Понимаете, 21 год!" — поделился Пригожин.

Ему разрешили при этом забрать все накопленные средства со счета, но сам Пригожин утратил доверие к институту частной собственности в Европе.

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