Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Абзацем" рассказал, что его вынудили закрыть счет в Швейцарском банке спустя 21 год обслуживания.
Он рассказал, что это был пенсионный фонд, который ему посоветовали закрыть, так как он стал "нежелательным клиентом".
"Я сказал: "Спасибо большое, до свидания. Пришлите документы, что наш счет ликвидирован". Удивительно, что мы в этом банке 21 год были. Понимаете, 21 год!" — поделился Пригожин.
Ему разрешили при этом забрать все накопленные средства со счета, но сам Пригожин утратил доверие к институту частной собственности в Европе.
Ранее стилист Сергей Зверев с критикой обрушился на простых россиян из-за походов в Большой театр.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.