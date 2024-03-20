Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку и снова запела на русском языке

Светлана Лобода стала брюнеткой: "Личный вызов миру"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода кардинально сменила имидж.

Фото: Инстаграм Лободы

Исполнительница хита "Твои глаза" опубликовала кадры в новом имидже. Певица рассталась с ярким блондом и стала брюнеткой. В ярко-жёлтом наряде звезда презентовала свою песню на русском языке "Имя".

"Имя — личный вызов миру", — написала Лобода под кадрами.

Премьеру песни артистка обещала 22 марта.

После начала СВО певица уехала с семьёй за границу. Она выпустила несколько песен на украинском языке, но затем всё же вернулась к привычному языку исполнения.

Интересно, что певица Вера Брежнева тоже прошла этот путь — от блондинки до брюнетки. Она тоже выпускала песни на украинском языке, но не отказлась от своих хитов на русском языке.

Ранее Светлана Лобода показала фото с 67-летней матерью.