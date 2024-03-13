"Одногодки": как выглядит 67-летняя мамы Светланы Лободы в купальнике

Певица Светлана Лобода в своем блоге опубликовала редкое семейное фото и поздравила маму с 67-летием.
Она продемонстрировала на фото, как выглядит ее родительница.
"Моя мамулечка! С днем рождения тебя. Любим тебя очень", — написала исполнительница.
Лобода перевезла почти всех своих родственников в Европу после начала специальной военной операции России на Украине. Отец звезды долгое время не хотел покидать родные края, пока на его глазах не взорвался соседний дом. Но он смог прожить за границей лишь четыре месяца, после чего вернулся на родину, супруга при этом осталась в Латвии.
Дети артистки также мечтали поскорее вернуться в Москву, где им удалось найти много друзей, но их мать убедила, что они отправились путешествовать по миру — так они смогут познакомиться с еще большим количеством людей и детей.
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