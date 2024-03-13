Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков

Уехавшая из РФ Алла Пугачева заработала 20 млн рублей за два дня после выхода нового альбома

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева 1 марта выпустила новый альбом, в котором собраны записи ее концерта в Кремле в 2019 году. Однако это не мешает ей зарабатывать миллионы с прослушиваний композиций.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Так, как пишет "КП", за два дня певице удалось заработать более 20 млн рублей с прослушиваний пластинки на одной из российских платформ. Приятельница артистки отмечает, что и последние выходы Пугачевой в соцсетях связаны с желанием "поднять шум ради денег".

"Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из российских платформ. Поэтому она и вдохновилась на очередной выпуск песен — надеется, что заработает не один миллион долларов", — рассказывает знакомая артистки.

При этом к своему 75-летнему юбилею Алла Пугачева также обещала выпустить новый альбом, но уже с якобы свежими композициями. Однако и тут приятельница звезды поясняет — она купила их еще десять лет назад, "они просто пылились у нее в архиве".

Ранее стало известно, что родные Юлии Началовой вынуждены продать ее квартиру за 87 млн рублей.