Лера Кудрявцева высказалась о дебоше Никиты Кологривого: "Гормоны, весна, популярность"

Лера Кудрявцева высказалась о поведении Кологривого: "До сих пор в роли Кащея"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о драке, которую устроил актёр Никита Кологривый в баре Новосибирска.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Кудрявцева напомнила, что звезде сериала "Слово пацана" 29 лет. Она списала его поведение на весну.

"Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Кудрявцева считает, что это не продлится долго, если перень не остепенится.

Ранее сообщалось, что Кологривому грозит 15 суток ареста за пьяный дебош. Он покусал официантку бара и подрался с охраной.