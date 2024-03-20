Лера Кудрявцева высказалась о дебоше Никиты Кологривого: "Гормоны, весна, популярность"

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о драке, которую устроил актёр Никита Кологривый в баре Новосибирска.
Кудрявцева напомнила, что звезде сериала "Слово пацана" 29 лет. Она списала его поведение на весну.
"Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Кудрявцева считает, что это не продлится долго, если перень не остепенится.
Ранее сообщалось, что Кологривому грозит 15 суток ареста за пьяный дебош. Он покусал официантку бара и подрался с охраной.
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