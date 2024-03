Кто снялся на видео с Кейт Миддлтон. Двойник принцессы прокомментировала ролик

Двойник принцессы Кейт Миддлтон Хайди Аган в беседе с Mirror опровергла свое присутствие на видео, на кадрах которого принц Уильям с женой идут с фермерского рынка. По ее словам, люди сошли с ума.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain