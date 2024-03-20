Кто снялся на видео с Кейт Миддлтон. Двойник принцессы прокомментировала ролик

Двойник Кейт Миддлтон опровергла свое присутствие на последнем видео с принцессой

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Двойник принцессы Кейт Миддлтон Хайди Аган в беседе с Mirror опровергла свое присутствие на видео, на кадрах которого принц Уильям с женой идут с фермерского рынка. По ее словам, люди сошли с ума.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

В Британии не утихают страсти из-за пропажи Кейт Миддлтон после запланированной операции на брюшной полости, сделанной в январе. Жители страны строят теории заговора по поводу того, куда могла пропасть принцесса Уэльская.

Недавно в одном из британских таблоидов появилось видео, на котором Миддлто, живая и здоровая, идет вместе с мужем, принцем Уильямом с покупками от фермерского рынка. Однако и тут поклонники оказались неудовлетворены — они уверены, что на ролике представлен двойник принцессы.

"Очевидно, были некоторые предположения о том, были ли на самом деле на этих кадрах Кейт и Уильям. На самом деле, мне кажется, что люди сошли с ума, поскольку они думают, что на видео нахожусь я, но я знаю, что это не так", — заявила Хайди Аган.

Судя по последним событиям, творящемся в соединенном королевстве, с Кейт Миддлтон точно что-то не так. Однако остается лишь надеяться, что принцесса в скором времени сможет появиться на публике.

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