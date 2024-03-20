Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы

Артистка и супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова в личном блоге поделилась снимком в образе уборщицы и оставила провокационную надпись.
Она предложила подписчикам угадать, с чем связано ее появление в таком наряде.
"Что бы это могло значить? Наконец-то она занялась клинингом? Пошла по домам? Рекламирует клининг-компанию? Открыла бизнес? Слава Богу, хотя бы петь не будет. А может быть это кино? Так проводят свободное время? Наконец-то решила прибраться в квартире? Что за детский сад? Колхоз! И это жена Николаева?", — написала 41-летняя артистка.
Поклонники с уверенностью ответили, что скорее всего Проскурякова занята в новом проекте, так как с 2021 года стала активно сниматься. В результате супруга Николаева подтвердила, что снимается в новой картине.
Некоторые интернет-пользователи не оценили юмора женщины и отметили, что она действительно позорит знаменитого мужа, так как "не может найти себя".
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