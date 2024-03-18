9-летняя дочь рэпера Тимати Алиса поразила публику своим вокальным талантом: "Поёт лучше, чем отец"

Мама рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом рэпер Тимати, похвасталась певческим талантом внучки.
Родительница Тимати Симона опубликовала в социальных сетях видео, на котором её девятилетняя внучка исполняет песню на англлийском и французских языках.
Девочка попробывала себя в разных музыкальных жанрах. Она исполнила попурри из иностранных и русских композиций. Алиса спела песню Леонида Агутина "Парень чернокожий", а также еврейскую национальную песню "Хава нагила".
Интернет-пользователи отметили, что девочка не лишена музыкального дарования.
"Да, такую я бы слушала, артистичная девочка";
"У неё талант";
"Очень даже хорошо! И без дефектов речи, слух есть", произношение хорошее";
"Поёт лучше чем отец", — писали фолловеры под видео.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.