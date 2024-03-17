Виктория Боня рассказала, что без труда перенесла роды: с лёгкостью и без боли

Виктория Боня вспомнила, как рожала свою дочку Анджелину

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня в 12-й день рождения дочери Анджелины поделилась с поклонниками воспоминаниями о рождении наследницы.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Инстаграм* фото с бывшем мужем и дочерью Анжелиной.

"Ровно 12 лет назад я с легкостью, без боли, самостоятельно родила Анджелину. Для меня было очень важно сделать это без эпидуральной анестезии, я хотела прочувствовать каждое мгновение этого божественного процесса!" — написала звезда под семейной фотографией.

Боня рассказала, что отец девочки присутствовал на родах, что, по её мнению, укрепило связь между дочерью и отцом.

Модель пожаловалась на то, что не смогла лично поздравить дочь с днём рождения, так как ей не одобрили вовремя визу в Монако.

"Доченька! Любимая! С днем рождения! Ты удивительна, прекрасна, неповторима и очень любима своими родителями. Я тебя люблю и тобой горжусь!" — написала Виктория.

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