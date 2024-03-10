Осталась без жилья: Виктория Боня удивила фанатов проблемами, с которыми она столкнулась из-за своей забывчивости

Виктория Боня поделилась непростым опытом, связанным с визовыми проблемами, которые затянулись на почти полгода и помешали ей вернуться в Монако.
В прошлом году, направляясь на операцию в Америку, она не учла необходимость продления своего вида на жительство в Монако, что привело к тому, что ей пришлось заново оформлять документы, ожидая решения несколько месяцев. Виктория тогда предпочла не делиться этой проблемой со своими поклонниками, опасаясь, что это может негативно отразиться на процессе получения новых документов.
Наконец, 9 марта, она с радостью объявила, что теперь снова может отправиться к своей дочери и кошке в Монако. Однако, по возвращении обнаружила, что квартира, которую она арендовала, была выставлена на продажу. Теперь Виктории придется снова начинать поиск нового жилья, чтобы обеспечить себе комфортное проживание.
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