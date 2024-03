"У меня была мечта": Лариса Гузеева сбежала из России

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о своем пребывании в Израиле через социальные сети. Несмотря на свою травмированную ногу, она рассказала своим подписчикам о своей поездке, которая была связана с исполнением мечты — посещением храма Гроба Господня перед Пасхой и великим постом.

Фото: Wikipedia by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 3.0