"У меня была мечта": Лариса Гузеева сбежала из России

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о своем пребывании в Израиле через социальные сети. Несмотря на свою травмированную ногу, она рассказала своим подписчикам о своей поездке, которая была связана с исполнением мечты — посещением храма Гроба Господня перед Пасхой и великим постом.
"У меня была прям мечта перед Пасхой, пред постом великим, прилететь в храм Гроба Господня и у меня все получилось", — рассказала звезда.
Гузеева также поделилась фотографиями своего временного "транспорта" — красной инвалидной коляски, на которой она передвигается по живописной набережной. Звезда призвала всех беречь свое здоровье в своем сообщении.
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