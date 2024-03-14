"У меня была мечта": Лариса Гузеева сбежала из России

Лариса Гузеева сообщила о своем временном пребывании в Израиле

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о своем пребывании в Израиле через социальные сети. Несмотря на свою травмированную ногу, она рассказала своим подписчикам о своей поездке, которая была связана с исполнением мечты — посещением храма Гроба Господня перед Пасхой и великим постом.

Фото: Wikipedia by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 3.0

"У меня была прям мечта перед Пасхой, пред постом великим, прилететь в храм Гроба Господня и у меня все получилось", — рассказала звезда.

Гузеева также поделилась фотографиями своего временного "транспорта" — красной инвалидной коляски, на которой она передвигается по живописной набережной. Звезда призвала всех беречь свое здоровье в своем сообщении.