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"У меня была мечта": Лариса Гузеева сбежала из России

Лариса Гузеева сообщила о своем временном пребывании в Израиле

0:42
Шоу-бизнес

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила о своем пребывании в Израиле через социальные сети. Несмотря на свою травмированную ногу, она рассказала своим подписчикам о своей поездке, которая была связана с исполнением мечты — посещением храма Гроба Господня перед Пасхой и великим постом.

Лариса Гузеева сообщила о своем временном пребывании в Израиле
Фото: Wikipedia by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 3.0

"У меня была прям мечта перед Пасхой, пред постом великим, прилететь в храм Гроба Господня и у меня все получилось", — рассказала звезда.

Гузеева также поделилась фотографиями своего временного "транспорта" — красной инвалидной коляски, на которой она передвигается по живописной набережной. Звезда призвала всех беречь свое здоровье в своем сообщении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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