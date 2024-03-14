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Похожий на Илона Маска как две капли воды чернокожий кениец заявил, что миллиардер — его отец

Кениец рассказал, что у его матери был роман с Илоном Маском: помогите воссоединиться с отцом

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Шоу-бизнес

Житель Кении утверждает, что его отцом является американский миллиардер Илон Маск.

Кениец рассказал, что у его матери был роман с Илоном Маском: помогите воссоединиться с отцом
Фото: Телеграм-канал Небожена

Кениец назвал себя в социалных сетях Илоном Маском-младшим.

"Дорогие кенийцы, пожалуйста, помогите мне воссоединиться с моим отцом @elonmusk", — написал житель африканского континента.

Он заявил, что в 90-х годах его мама работала менеджером отеля JW Marriot Masai Mara Lodge, куда Илон Маск приезжал. Молодой человек пожаловался на то, что живёт за чертой бедности, а его отец — долларовый миллиардер.

Интернет-пользователи вспомнили, что аналогичная ситуация произошла с актёром Арнольдом Шварценеггером, которому пришлось признать внебрачного сына.

Ранее телеведущая Елена Ханга показала красавицу-дочь.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

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