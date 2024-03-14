Похожий на Илона Маска как две капли воды чернокожий кениец заявил, что миллиардер — его отец

Житель Кении утверждает, что его отцом является американский миллиардер Илон Маск.
Кениец назвал себя в социалных сетях Илоном Маском-младшим.
"Дорогие кенийцы, пожалуйста, помогите мне воссоединиться с моим отцом @elonmusk", — написал житель африканского континента.
Он заявил, что в 90-х годах его мама работала менеджером отеля JW Marriot Masai Mara Lodge, куда Илон Маск приезжал. Молодой человек пожаловался на то, что живёт за чертой бедности, а его отец — долларовый миллиардер.
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