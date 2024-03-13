Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

Телеведущая Елена Ханга в своем блоге поделилась редким снимком со взрослой дочерью Анной-Елизаветой, которую нередко принимают за ее внучку.
Ханга отметила, что говорила с дочерью о будущем и выразила свой протест против ее возможной работы телеведущей.
"Но если бы она решилась, препятствовать бы не стала. Но и содействовать тоже", — призналась знаменитость.
Елена Ханга впервые стала матерью в 39 лет, и сильно обижалась, когда ее считали бабушкой собственного ребёнка.
Елена Ханга родила дочь от политолога Игоря Минтусова, с которым познакомилась во время работы над статьей для издательского дома "Коммерсантъ". Он еще тогда сделал ей предложение, но она отказалась и улетела на стажировку в США. Они встретились спустя 15 лет и поженились в Лос-Анджелесе.
Телеведущая назвала дочь в честь своей тренера по теннису Анны Владимировны Дмитриевой.
Ранее телеведущий Сергей Бабаев рассказал о молодой супруге.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.