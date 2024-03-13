Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга в своем блоге поделилась редким снимком со взрослой дочерью Анной-Елизаветой, которую нередко принимают за ее внучку.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Ханга в Инстаграм is licensed under public domain

Ханга отметила, что говорила с дочерью о будущем и выразила свой протест против ее возможной работы телеведущей.

"Но если бы она решилась, препятствовать бы не стала. Но и содействовать тоже", — призналась знаменитость.

Елена Ханга впервые стала матерью в 39 лет, и сильно обижалась, когда ее считали бабушкой собственного ребёнка.

Елена Ханга родила дочь от политолога Игоря Минтусова, с которым познакомилась во время работы над статьей для издательского дома "Коммерсантъ". Он еще тогда сделал ей предложение, но она отказалась и улетела на стажировку в США. Они встретились спустя 15 лет и поженились в Лос-Анджелесе.

Телеведущая назвала дочь в честь своей тренера по теннису Анны Владимировны Дмитриевой.

Ранее телеведущий Сергей Бабаев рассказал о молодой супруге.