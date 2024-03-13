Ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале рассказал, как вновь полюбил после смерти супруги

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Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о своей молодой жене, которая была его ученицей

1:17
Шоу-бизнес

Телеведущий Сергей Бабаев в беседе с "Леди.Mail" признался, что познакомился с супругой Юлией в 2022 году в Школе Первого канала.

Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о своей молодой жене, которая была его ученицей
Фото: youtube.com by канал Шоу Известь is licensed under public domain

Юлия пришла обучаться к Сергею вместе с тремя другими девушками. По словам Бабаева, у него сразу же сердце зашлось, и он подумал, что кто-то из них его судьба.

"Так и оказалось. Юля мне сразу очень понравилась. Мы больше года встречались, потом я сделал ей предложение и 31 августа мы поженились", — поделился телеведущий.

Он отметил, что дети от предыдущего брака не сразу приняли Юлию в семью, ведь для них она "чужая тетя". К тому же они потеряли свою мать — первая жена телеведущего умерла в 2021 году.

"Детей можно понять: это мне она — любимая, а им — чужая тетя", — рассказал шоумен.

Юлия младше Сергея на 14 лет. Она приехала в Москву из Курска, где вела прогноз погоды на одном из местных телеканалов. В столице шесть лет она занималась преподаванием русского языка и литературы в школе, в настоящее время работает преподавательницей в колледже предпринимательства.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте планирует выступить в одном из американских баров.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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