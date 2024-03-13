Ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале рассказал, как вновь полюбил после смерти супруги

Телеведущий Сергей Бабаев в беседе с "Леди.Mail" признался, что познакомился с супругой Юлией в 2022 году в Школе Первого канала.
Юлия пришла обучаться к Сергею вместе с тремя другими девушками. По словам Бабаева, у него сразу же сердце зашлось, и он подумал, что кто-то из них его судьба.
"Так и оказалось. Юля мне сразу очень понравилась. Мы больше года встречались, потом я сделал ей предложение и 31 августа мы поженились", — поделился телеведущий.
Он отметил, что дети от предыдущего брака не сразу приняли Юлию в семью, ведь для них она "чужая тетя". К тому же они потеряли свою мать — первая жена телеведущего умерла в 2021 году.
"Детей можно понять: это мне она — любимая, а им — чужая тетя", — рассказал шоумен.
Юлия младше Сергея на 14 лет. Она приехала в Москву из Курска, где вела прогноз погоды на одном из местных телеканалов. В столице шесть лет она занималась преподаванием русского языка и литературы в школе, в настоящее время работает преподавательницей в колледже предпринимательства.
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