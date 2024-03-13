Как сейчас выглядит 42-летняя Натали Портмен после расставания с мужем, который изменил ей

Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода

Голливудская актриса Натали Портман восхитила поклонников своим внешним преображением после развода. Об этом пишет Page Six.

Фото: youtube.com by канал Vanity Fair is licensed under public domain

Фанаты звезды считают, что расставание с супругом, который изменял актрисе, благотворно повлиял на ее внешнее и внутреннее состояние. Она преобразилась и сменила стиль.

"У нее случилось возрождение Феникса", — сообщил источник, близкий к Портман.

По его словам, даже сама актриса отмечает, что чувствует себя лучше, чем было.

8 марта появилась информация, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Она подала на развод еще в июле прошлого года, но в феврале текущего он завершился.

Звезда фильма "Черный лебедь" прожила с супругом в браке 11 лет, вместе они воспитывают двоих детей — сына Алефа Мильпье-Портман и дочь Амалию Мильпье-Портман. Известно, что причиной расставания стали измены со стороны хореографа.

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