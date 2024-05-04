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Рост арендной платы и цен на жилье в ЕС: анализ трендов 2010-2023 годов

В ЕС зафиксирован рекордный рост цен на аренду и строительство жилья

2:43
Недвижимость » Аналитика

В период с 2010 по 2023 годы, средняя цена аренды жилья в странах Евросоюза увеличилась на 22%, а стоимость приобретения жилой недвижимости выросла на 48%, согласно данным от Евростата.

В ЕС зафиксирован рекордный рост цен на аренду и строительство жилья
Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

Во всех странах ЕС наблюдается рост стоимости аренды, кроме Греции, где цены снизились. Самые значительные увеличения зафиксированы в Эстонии (+218%), Литве (+170%) и Ирландии (+100%).

Цены на жилье в Эстонии увеличились более чем втрое (+210%), в Венгрии — более чем вдвое (+185%), а также в Литве (+158%), Латвии (+141%), Австрии (+123%), Чехии (+122%) и Люксембурге (+107%). Падение цен отмечено в Греции (-14%), Италии (-8%) и на Кипре (-2%).

Эксперты связывают рост арендных плат в крупных городах Европы с дисбалансом спроса и предложения, усугубляемым ростом цен на строительство из-за высоких процентных ставок, инфляции, а также притоком мигрантов из Украины.

В Германии, по данным Anadolu, конфликт в Украине стимулировал дополнительный спрос на 200 тысяч единиц жилья, в результате чего в Берлине арендная плата увеличилась более чем вдвое с 2010 года.

Исследование Европейского фонда улучшения условий жизни и труда показывает, что в некоторых регионах ЕС расходы на жилье и отопление превышают 50% месячного дохода семьи. Многие семьи в европейских городах, включая Берлин и Мадрид, считают покупку дома невозможной.

В Париже, где цены на жилье долгое время росли, семьи со средним и низким доходом часто переезжают в пригороды из-за сложностей с поиском арендного жилья. В 2022 году, согласно отчету фонда Abbe Pierre Foundation, во Франции 4,15 миллиона человек столкнулись с жилищными проблемами, а количество бездомных увеличилось на 140% за последние 10 лет.

В Нидерландах проблема нехватки жилья особенно остра в Амстердаме, Утрехте, Гааге и Роттердаме, где высокий приток иммигрантов и студентов.

В Испании, в городах как Мадрид и Барселона, новый закон о недвижимости ограничивает увеличение арендной платы тремя процентами в 2024 году, а налог на пустующие более двух лет резиденции увеличен до 150%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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