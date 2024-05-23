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"Если скорпион — крепитесь": как знаки зодиака влияют на ревность — астролог Жанна Асеева

Астролог рассказала, как знаки зодиака влияют на ревность

2:33
Гороскопы

Мужчины, родившиеся под знаками Скорпион, Рак и Лев, чаще всего испытывают сильные чувства ревности, рассказала астролог Жанна Асеева, как сообщает Москва 24.

Астролог рассказала, как знаки зодиака влияют на ревность
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

По ее словам, важно сначала понять, что такое ревность. Это яркое, негативное чувство собственничества, усиленное эгоизмом и желанием полностью контролировать другого человека.

"Ревность проявляется в недоверии, подозрительности и мучительных сомнениях в верности и любви", — пояснила Асеева.

Согласно астрологу, представители трех знаков зодиака особенно подвержены этому чувству, причем Скорпион возглавляет список.

"Этот знак аккумулирует в себе сильнейший собственнический инстинкт, властность и недоверчивость", — добавила астролог.

Скорпионы стремятся к максимальному контролю над партнером, что нередко приводит к категоричности в отношениях. Им жизненно необходимо либо контролировать ситуацию в любви, либо чувствовать контроль над собой.

Для Скорпионов естественно контролировать и устраивать скандалы, поскольку они могут испытывать разъедающую и непобедимую ревность. Более того, сильные переживания могут подтолкнуть их к конкретным действиям, предупреждает Асеева.

Ревность также характерна для мужчин-Раков. "Это одни из самых уязвимых, замкнутых и неуверенных в себе знаков зодиака. Эти качества порождают у них сомнения в любви и ревность к партнеру", — объясняет астролог.

Мысль о том, что у возлюбленной могут быть другие интересы, будь то хобби или новые знакомые, приводит мужчину-Рака в отчаяние. Они часто не могут скрыть и проработать эти чувства, отмечает эксперт.

Поскольку Раки склонны к драматизации чувств, они могут постоянно недоверять партнеру, ревнуя его ко всем и всему, добавляет Асеева.

Мужчины-Львы также ревнивы и не терпят конкурентов. Они большие собственники и скрытые эгоцентрики. Для них важен внешний лоск и игра на публику в отношениях. Даже если в семье проблемы, они не выносят сор из избы.

"Для Львов жизнь — это кино, в котором они играют главную роль, и все остальные должны участвовать в их проблемах и событиях. Поэтому партнер должен полностью отдавать свое внимание им, иначе их накроет ревность и собственнический инстинкт", — заключила Асеева.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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