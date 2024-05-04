Морские секреты красоты: волшебство водорослей и соли для здоровья и молодости

Какие компоненты из моря помогают освежить кожу

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Польза морской воды и водорослей для здоровья была отмечена еще в древности, а в XIX веке интерес к этим компонентам возрос, когда их эффективность подтвердили врачи во Франции и Англии. Это привело к открытию центров талассотерапии, предлагающих различные процедуры с использованием морских ингредиентов. Современные бьюти-бренды, такие как La Mer, Biotherm, Thalgo, Phytomer, активно используют ингредиенты из морских глубин.

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Водоросли, находящиеся на дне океана, богаты не только йодом, но и другими полезными элементами, такими как кальций, магний, железо, витамины и антиоксиданты. Их химический состав схож с составом плазмы человеческой крови, что облегчает усвоение клетками кожи. Экстракты водорослей часто используются для решения различных проблем с кожей и волосами, таких как отеки, целлюлит, признаки старения, перхоть и шелушение.

Морская соль также обладает оздоровительными свойствами благодаря содержанию йода, магния, кальция и калия. Принятие ванны с морской солью или использование сольных скрабов делает кожу более мягкой и способствует расслаблению. Она также активизирует обмен веществ и проникновение других компонентов ухода в клетки кожи.

Кроме того, морская грязь, насыщенная минералами и органическими соединениями, используется в косметических масках и обертываниях для борьбы с проблемами кожи и здоровьем суставов. Однако использование грязевых обертываний требует рекомендации врача.

Сегодня бьюти-бренды все активнее привлекают внимание к проблеме загрязнения Мирового океана и предпринимают шаги для ее решения в рамках движения Blue Beauty. Они отказываются от пластиковой упаковки и используют переработанный пластик, а также поддерживают запрет на пластиковые микросферы в косметических средствах.