Разведённый певец Григорий Лепс поддержал идею заключения брачного договора

Певец Григорий Лепс выразил своё отношение к заключению брачного договора между супругами.
На премии "Шансон года" Лепс ответил на вопрос о необходимости заключения брачного договора при вступлении в семейный союз.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" считает, что в юридических договорённостях между супругами есть смысл, однако он не верит в то, что договор будет исполняться.
"Сомневаюсь, что это будет работать в нашей стране. Несколько другой менталитет", — цитирует слова Лепса "Блокнот".
Артист развёлся с супругой Анной Шаплыковой в 2021 году после 20 лет брака. Певец решил избавиться от судебных тяжб и оставил бывшей жене дорогостоящий ювелирный бизнес.
Ранее певица Жасмин рассказала, что её сын заключил брачный договор при вступлении в брак.
Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию.