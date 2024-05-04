Разведённый певец Григорий Лепс поддержал идею заключения брачного договора

Григорий Лепс выступил за подписание брачного договора

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс выразил своё отношение к заключению брачного договора между супругами.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public domain

На премии "Шансон года" Лепс ответил на вопрос о необходимости заключения брачного договора при вступлении в семейный союз.

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" считает, что в юридических договорённостях между супругами есть смысл, однако он не верит в то, что договор будет исполняться.

"Сомневаюсь, что это будет работать в нашей стране. Несколько другой менталитет", — цитирует слова Лепса "Блокнот".

Артист развёлся с супругой Анной Шаплыковой в 2021 году после 20 лет брака. Певец решил избавиться от судебных тяжб и оставил бывшей жене дорогостоящий ювелирный бизнес.

Ранее певица Жасмин рассказала, что её сын заключил брачный договор при вступлении в брак.