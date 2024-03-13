Дима Билан отреагировал на слухи о беременной от него помощнице

Российский певец Дима Билан в своем Telegram-канале заявил, что информация о его скором отцовстве не соответствует действительности. Он заверил своих поклонников, что обязательно сообщит, если в его семье будет планироваться пополнение.
Билан пояснил, что в этом году сосредоточен на карьерных задачах — организации сольных шоу, съемках и выпуске альбома.
12 марта в СМИ появилась информация о романе певца с помошницей Аленой Усачевой, которая к тому же ждет от музыканта ребенка.
Недавно Билан отказался делиться своими эмоциями после поездки в Донбасс и посоветовал интересующимся там побывать.
Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон сильно расстроилась из-за скандала.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.