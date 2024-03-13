Дима Билан отреагировал на слухи о беременной от него помощнице

Певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Дима Билан в своем Telegram-канале заявил, что информация о его скором отцовстве не соответствует действительности. Он заверил своих поклонников, что обязательно сообщит, если в его семье будет планироваться пополнение.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Билан пояснил, что в этом году сосредоточен на карьерных задачах — организации сольных шоу, съемках и выпуске альбома.

12 марта в СМИ появилась информация о романе певца с помошницей Аленой Усачевой, которая к тому же ждет от музыканта ребенка.

Недавно Билан отказался делиться своими эмоциями после поездки в Донбасс и посоветовал интересующимся там побывать.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон сильно расстроилась из-за скандала.