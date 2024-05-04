Производитель сигарет Winston и Camel объяснил решение остаться в России

Компания Japan Tobacco решила остаться в России

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Japan Tobacco International (JTI), японский производитель сигарет, принял решение сохранить свою деятельность в России, чтобы не подвергать риску интересы своих инвесторов.

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Об этом в интервью Financial Times сообщил генеральный директор компании Масамичи Терабатаке.

Компания JTI известна производством таких брендов, как Winston, Camel, Sobranie, LD, Kiss, Play, "Тройка", и "Донской табак". Она является одной из крупнейших иностранных компаний, продолжающих работу в России.

Глава JTI указал, что уход с российского рынка мог бы представлять собой нарушение обязательств перед акционерами и привести к финансовым потерям и судебным искам.