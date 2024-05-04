Россиянам рассказали, полезно ли спать в носках

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Врач Иванов: сон в утеплённых носках может быть опасным

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Здоровье

Врач Владимир Иванов отметил, что спать тёплых носках может быть вредно для людей, страдающих атеросклерозом артерий ног, имеющим проблемы с кровообращением, сахарным диабетом и кожными заболеваниями. В результате этого могут развиться гнойно-некротические заболевания и некроз.

Врач Иванов: сон в утеплённых носках может быть опасным
Фото: flickr. com by Jason Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Носки, как считают некоторые, улучшают процесс засыпания, сохраняя тепло в ногах и помогая поддерживать стабильную температуру организма. Однако существует опасность возникновения грибковых инфекций из-за повышенной влажности и тепла, а также проблем с кожей от использования синтетических материалов в носках.

При принятии решения оставить носки на ногах во время сна, необходимо учитывать состояние своего здоровья.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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