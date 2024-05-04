Как нельзя смотреть на собаку: за косой взгляд животное может откусить руку или ногу

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Кинологи дали ответ, как нельзя смотреть на собаку

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Зоосфера » Собаки

Многие любят брать собак за мордочку и смотреть им прямо в глаза.

Кинологи дали ответ, как нельзя смотреть на собаку
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые владельцы считают, что это нравится их четвероногим друзьям. Однако такой прямой визуальный контакт не способствует укреплению связи с животным.

Наоборот, животное может расценить такое поведение как агрессивное.

Как собаки воспринимают взгляд "глаза в глаза": Если человек подходит к собаке и начинает смотреть ей прямо в глаза, пёс может воспринять его как угрозу. Это может вызвать у животного защитную реакцию, вплоть до агрессии.

Поэтому избегайте зрительного контакта с незнакомыми собаками, а также с вашим домашним питомцем. Даже длительное знакомство с хозяином не гарантирует спокойное поведение пса.

Если собака и не проявит агрессии, она может сильно напрягаться, что приведет к стрессу. Животное может подумать, что его хотят наказать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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