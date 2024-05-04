Страховка от укусов клеща

Страховка от укуса клеща — это универсальный страховой продукт, защищающий клиента в случае укуса насекомого. Поскольку укус может обернуться серьёзными последствиями для здоровья, оперативная медпомощь, которую гарантирует полис, нередко оказывается жизненно важной.
Что входит в страховку от клеща:
Стоимость полиса зависит от региона страхования, возраста застрахованного и других опций.
Для оформления полиса достаточно выбрать подходящую программу на сайте страховой компании, заполнить свои данные и оплатить страховку. Стандартная программа от укуса клеща действует один год. 2
Важно помнить, что при укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу (не позднее 72 часов с момента укуса).
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