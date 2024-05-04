Страховка от укусов клеща

Страховка от клещей: главное

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка от укуса клеща — это универсальный страховой продукт, защищающий клиента в случае укуса насекомого. Поскольку укус может обернуться серьёзными последствиями для здоровья, оперативная медпомощь, которую гарантирует полис, нередко оказывается жизненно важной.

Фото: commons.wikimedia.org by Siga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что входит в страховку от клеща:

первичный медосмотр врача-инфекциониста; удаление клеща и обработка места укуса; исследование клеща в лаборатории на все возможные вирусы; введение иммуноглобулина при положительном результате анализов в первые 72 часа после укуса; анализ крови, если невозможно исследовать клеща; при подозрении на заболевание — стационарная диагностика и лечение; в случае развития заболевания — консультации врача-инфекциониста, обследование и лечение, в том числе госпитализация.

Стоимость полиса зависит от региона страхования, возраста застрахованного и других опций.

Для оформления полиса достаточно выбрать подходящую программу на сайте страховой компании, заполнить свои данные и оплатить страховку. Стандартная программа от укуса клеща действует один год. 2

Важно помнить, что при укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу (не позднее 72 часов с момента укуса).