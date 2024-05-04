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Страховка от укусов клеща

Страховка от клещей: главное

1:23
Страхование

Страховка от укуса клеща — это универсальный страховой продукт, защищающий клиента в случае укуса насекомого. Поскольку укус может обернуться серьёзными последствиями для здоровья, оперативная медпомощь, которую гарантирует полис, нередко оказывается жизненно важной.

Страховка от клещей: главное
Фото: commons.wikimedia.org by Siga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что входит в страховку от клеща:

  1. первичный медосмотр врача-инфекциониста;
  2. удаление клеща и обработка места укуса;
  3. исследование клеща в лаборатории на все возможные вирусы;
  4. введение иммуноглобулина при положительном результате анализов в первые 72 часа после укуса;
  5. анализ крови, если невозможно исследовать клеща;
  6. при подозрении на заболевание — стационарная диагностика и лечение;
  7. в случае развития заболевания — консультации врача-инфекциониста, обследование и лечение, в том числе госпитализация.

Стоимость полиса зависит от региона страхования, возраста застрахованного и других опций. 

Для оформления полиса достаточно выбрать подходящую программу на сайте страховой компании, заполнить свои данные и оплатить страховку. Стандартная программа от укуса клеща действует один год. 2

Важно помнить, что при укусе клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу (не позднее 72 часов с момента укуса). 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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