Неопытный пассажир: турист задержан за попытку открыть дверь самолета в небе

Турист-новичок попытался открыть дверь самолета во время полета

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации издания The Times of India, инцидент произошел на борту индийской авиакомпании Indigo.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Пассажир, который впервые путешествовал на самолете, пытался открыть дверь во время полета. Это происшествие случилось в понедельник, 29 апреля, во время рейса из Калькутты в Бангалор. Пассажиром оказался 22-летний Кушик Каран из Банкура. Он утверждал, что держался за ручку двери, пытаясь подняться со своего места, и не намеревался её открывать.

Однако после приземления Каран был задержан, и против него возбудили уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Индии, обвинив его в создании угрозы жизни и безопасности других пассажиров.