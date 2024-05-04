Неопытный пассажир: турист задержан за попытку открыть дверь самолета в небе

По информации издания The Times of India, инцидент произошел на борту индийской авиакомпании Indigo.
Пассажир, который впервые путешествовал на самолете, пытался открыть дверь во время полета. Это происшествие случилось в понедельник, 29 апреля, во время рейса из Калькутты в Бангалор. Пассажиром оказался 22-летний Кушик Каран из Банкура. Он утверждал, что держался за ручку двери, пытаясь подняться со своего места, и не намеревался её открывать.
Однако после приземления Каран был задержан, и против него возбудили уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Индии, обвинив его в создании угрозы жизни и безопасности других пассажиров.
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