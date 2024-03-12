Тимур Родригез и Катя Кабак разгласили свои тайные отношения перед широкой публикой

Тимур Родригез и Катя Кабак впервые обсудили свои отношения в прямом эфире передачи "Шоу Воли".
После развода с женой артист стал часто появляться вместе с актрисой Кабак, вызывая спекуляции об их романе. На вопросы ведущего о их отношениях, Родригез назвал Кабак своей музой, а она в свою очередь призналась в восторге от артиста.
Судя по их реакции, отношения между ними развиваются.
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