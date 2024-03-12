Тимур Родригез и Катя Кабак разгласили свои тайные отношения перед широкой публикой

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Тимур Родригез и Катя Кабак впервые открыто говорят о своих отношениях

Шоу-бизнес

Тимур Родригез и Катя Кабак впервые обсудили свои отношения в прямом эфире передачи "Шоу Воли".

Тимур Родригез и Катя Кабак впервые открыто говорят о своих отношениях
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

После развода с женой артист стал часто появляться вместе с актрисой Кабак, вызывая спекуляции об их романе. На вопросы ведущего о их отношениях, Родригез назвал Кабак своей музой, а она в свою очередь призналась в восторге от артиста.

Судя по их реакции, отношения между ними развиваются.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков впервые выступил в США и признался жене в чувствах на праздничном концерте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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