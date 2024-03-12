Внук Пугачёвой снова на сцене, а его жена рассыпалась в слезах

Никита Пресняков впервые выступил в США и признался жене в чувствах на праздничном концерте

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, вернулся на сцену после долгого перерыва, выступив в США и отметив этот момент важным шагом в своей карьере. Во время концерта в кафе для эмигрантов, Пресняков трогательно признался в чувствах перед своей женой Аленой Красновой, вызвав у нее слезы радости.

Фото: https://www.instagram.com/p/CusBXEcv57T/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Супруга артиста исполнила 27 лет, и Никита не упустил возможности поздравить ее на сцене. Вместе с этим его сын, сын Кристины Орбакайте, вывел жену на сцену и спел. Восторг Алены был очевиден, и она не скрывала своих эмоций.

Между тем, многие поклонники Преснякова задаются вопросом о причинах его эмиграции из России, учитывая его успешную карьеру и статус. На данный момент, решение Преснякова об уходе из страны остается тайной, однако некоторые считают, что он может вернуться в будущем.