Певица Мадонна уговаривавала со сцены инвалида-колясочника слушать её концерт стоя

Певица Мадонна оконфузилась на своём представлении, случайно обидев зрителя-инвалида.
Звезде США не понравилось то, что один из зрителей не встал со своего места на её концерте, несмотря на её призыв.
Она решила разобраться с непослушным зрителем, решительно направилась в сторону сидевшего человека, но вскоре рассмотрела, что он сидит в инвалидной коляске.
Знаменитость признала свою ошибку и громко извинилась перед поклонником-инвалидом.
Ранее сообщалось, что танцор уронил певицу Мадонну во время её выступления.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.