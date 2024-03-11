Певица Мадонна уговаривавала со сцены инвалида-колясочника слушать её концерт стоя

Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна оконфузилась на своём представлении, случайно обидев зрителя-инвалида.

Фото: Инстаграм Мадонны

Звезде США не понравилось то, что один из зрителей не встал со своего места на её концерте, несмотря на её призыв.

Она решила разобраться с непослушным зрителем, решительно направилась в сторону сидевшего человека, но вскоре рассмотрела, что он сидит в инвалидной коляске.

Знаменитость признала свою ошибку и громко извинилась перед поклонником-инвалидом.

Ранее сообщалось, что танцор уронил певицу Мадонну во время её выступления.