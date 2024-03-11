Садальский прокомментировал смерть диктора советского ТВ Светланы Моргуновой: их просто стёрли

Садальский высказался о смерти Светланы Моргуновой: силы на "пожить" у неё кончились

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский отреагировал на новость о смерти диктора советского телевидения Светланы Моргуновой.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Актёр назвал Моргунова символом лучшей эпохи телевидения.

"На четыре года она пережила своего любимого сына, да, в общем, и не пережила, а доживала", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Он вспомнил, что Андрей Малахов приходил в гости к Моргуновой в марте 2023 года. Она, по словам актёра, превратилась "в призрак". Поддерживали женщину внуки и вдова её сына Максима.

"Но, увы, силы на "пожить" у неё кончились", — отметил заслуженный артист РСФСР.

Садальский подчеркнул особый профессионализм Моргуновой.

"Таких, как Моргунова, почти не осталось, всю старую телевизионную гвардию, которая создавала это самое телевидение, предали забвению ещё при жизни.

Их просто стёрли", — высказал своё мнение Станислав Юрьевич.

Ранее Садалский высказлся о смерти режиссёра Римаса Туминаса.