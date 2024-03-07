Садальский заявил, что смерть режиссёра Римаса Туминаса ускорили: бывшая партнерша добавила ложку дегтя

Садальский высказался о смерти режиссёра Римаса Туминаса: держал удар

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский обвинил в смерти экс-худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса тех, кто устроил против него травлю.

Фото: Телеграм-канал Театра Вахтангова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал но новость о смерти режиссёра Римаса Туминаса, который скончался в Италии после тяжёлой болезни.

Садальский отметил, что Туминас искренне любил русский театр и сделал для него очень много. Именно он, по мнению актёра, поднял Театр Вахтангова на недосягаемую высоту.

"Десять лет Римас прожил со своим страшным диагнозом, и прожил бы, наверное, больше, если бы не пара ……, которые своим грязным монтажом ускорили его уход. Да и одна моя бывшая партнерша добавила ложку дегтя", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский считает, что Римас Туминас держал удар, как стойкий оловянный солдатик.

Ранее сообщалось, что Римаса Туминаса лишили госпремии РФ после того, как деятель культуры высказался против проведения СВО в пранке Вована и Лексуса.