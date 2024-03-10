Ушла из жизни легендарный диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Умерла знаменитый советский диктор Светлана Моргунова

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скончалась звезда телевидения СССР Светлана Моргунова.

Фото: Телеграм-канал Блокнот старс

Не додив несколько дней до своего 84-летия ушла из жизни знаменитый советский диктор Светлана Моргунова.

В период пандемии коронавируса умер сын звезды советского ТВ от COVID-19. Утрата наследника сильно подкосила здоровье народной артистки России.

О смерти диктора сообщила помощница Светланы Михайловны.

"Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось", — цитирует слова помощницы диктора Daily Storm.

Пережившая потерю сына Моргунова стала вести уединённый образ жизни, продолжая общение только с самыми близкими людьми.