Ушла из жизни легендарный диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Скончалась звезда телевидения СССР Светлана Моргунова.
Не додив несколько дней до своего 84-летия ушла из жизни знаменитый советский диктор Светлана Моргунова.
В период пандемии коронавируса умер сын звезды советского ТВ от COVID-19. Утрата наследника сильно подкосила здоровье народной артистки России.
О смерти диктора сообщила помощница Светланы Михайловны.
"Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось", — цитирует слова помощницы диктора Daily Storm.
Пережившая потерю сына Моргунова стала вести уединённый образ жизни, продолжая общение только с самыми близкими людьми.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.