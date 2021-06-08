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Вовк объяснила, что происходит с потерявшей сына Светланой Моргуновой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Легендарный диктор и телеведущий Светлана Моргунова в прошлом году потеряла единственного наследника, который умер от последствий коронавирусной инфекции. Страшное горе заставило звезду ТВ замкнуться в себе и перестать общаться с коллегами.

Вовк объяснила, что происходит с потерявшей сына Светланой Моргуновой

Знающие Светлану Моргунову люди опасаются наладить общение с диктором, так как знают о её суровом нраве.

Женщина, пережившая трагедию, предпочитает в одиночку справляться со своими переживаниями, не допуская к себе никого, кроме внуков и самых близких друзей.

"Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась", — цитирует слова "Собеседника" Ангелина Вовк.

Предположение некоторых коллег о том, что именитая телеведущая "топит горе в бутылке" с негодованием отвергла конокритик Вера Мусатова.

"Мне сказали, что Владимир Березин упомянул, будто бы у Моргуновой проблемы с алкоголем! Что за чушь! Откуда он знает?! Да, мы могли со Светой выпить по бокалу вина в гостях друг у друга. Но после того как умер ее сын Максим, ей не до вина! То, что про нее говорят, — клевета! Сплетни об ее алкоголизме приводят меня в бешенство", — объясняла ранее Мусатова.

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Автор: Елена Былкина
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