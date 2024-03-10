Эдгард Запашный сообщил о смерти 22-летней цирковой эквилибристки: "Покойся с миром"

Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный высказался о смерти молодой артистки цирка Влады Морозовой.
Запашный опроверг сообщения СМИ о том, что 22-летняя эквилибристка скончалась на манеже. Девушка умерла в реанимации после того, как ей стало плохо после вечернего представления. Цирковая артистка сумела выйти за кулисы, где потеряла сознание.
Врачи Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова несколько часов боролись за жизнь эквилибристки, однако спасти её не удалось.
В Telegram-канале Эдгард Запашный разместил чёрно-белые фотографии снимки Влады Морозовой.
"Это последние фотографии Влады!!! Покойся с миром, наша любимая девочка", — написал цирковой укротитель под фотографиями.
Ранее сообщалось, что на Запашного напал тигр.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.