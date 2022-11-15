Знаменитый цирковой дрессировщик Эдгард Запашный показал рассечённое лицо в крови. Он рассказал, что пострадал от лап молодого тигра.
Цирковой артист объяснил, что решил рассказать об инциденте сам, так как, по его мнению, пресса, всё равно узнает о происшедшем.
Запашный не винит тигра, уверяя, что только его беспечность спровоцировала зверя на агрессию.
Дрессировщик рассказал, что "отвлекся на молодого помощника", а в это время молодой тигр по кличке Рой нанёс удар лапой.
"Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!" — объяснил артист.
Ранее Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя.
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