На дрессировщика Эдгарда Запашного напал тигр: "Сам виноват"

Знаменитый цирковой дрессировщик Эдгард Запашный показал рассечённое лицо в крови. Он рассказал, что пострадал от лап молодого тигра.

Цирковой артист объяснил, что решил рассказать об инциденте сам, так как, по его мнению, пресса, всё равно узнает о происшедшем.

Запашный не винит тигра, уверяя, что только его беспечность спровоцировала зверя на агрессию.

Дрессировщик рассказал, что "отвлекся на молодого помощника", а в это время молодой тигр по кличке Рой нанёс удар лапой.

"Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!" — объяснил артист.

Ранее Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя.