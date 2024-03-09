Две поп-дивы впервые выступили на одной сцене в Международный женский день

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Кайли Миноуг и Мадонна впервые выступили вместе на одной сцене

0:54
Шоу-бизнес » Зарубежный

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг и американская певица Мадонна впервые выступили вместе на одной сцене в рамках шоу Celebration.

Кайли Миноуг и Мадонна впервые выступили вместе на одной сцене
Фото: youtube.com by канал JOVAN is licensed under public domain

Мадонна отметила, что ей приятно выступать вместе с известной исполнительницей, которую она назвала бойцом.

"Благослови тебя господь. Никогда не сдавайся, никогда", — такими теплыми словами поприветствовала Мадонна Миноуг.

Кайли Миноуг в свою очередь назвала этот момент потрясающим, к которому она шла очень много времени. При этом Мадонна напомнила, что ее коллега живет очень далеко, в Австралии.

"Мы не будем петь, пока это место не будет светиться, как чертова рождественская ёлка", — заявила Мадонна.

В своих соцсетях Миноуг написала после выступления, что ей очень понравилось выступать с Мадонной.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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