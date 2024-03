"Вы считаете это нормальным?": Бузова обрушилась с критикой на Диброва из-за его откровений про отношения

Певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках шоу "Это нормально?!" на ТНТ возмутилась словам коллеги Дмитрия Диброва и заявила о неприемлемости свободных отношений.

Фото: youtube.com by канал ТНТ is licensed under public domain