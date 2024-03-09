"Вы считаете это нормальным?": Бузова обрушилась с критикой на Диброва из-за его откровений про отношения

Ольга Бузова ответила на слова Дмитрия Диброва о свободных отношениях

Певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках шоу "Это нормально?!" на ТНТ возмутилась словам коллеги Дмитрия Диброва и заявила о неприемлемости свободных отношений.

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Во время передачи они коснулись обсуждения таких романов, и Дмитрий Дибров признался, что у него был опыт подобных отношений. По его словам, все было "замечательно", пока не начались проблемы.

"Когда кто-то из Ростова-на-Дону стал важнее для тебя, чем ты сам, вот тут начинаются трудности", — поделился шоумен.

Помимо это в программе опубликовали данные социологического опроса, которые показали, что большинство россиян поддерживают такой тип отношений.

"Вы действительно считаете нормальным иметь свободные отношения? Вы серьезно?" — возмутилась Бузова.

Она отметила, что не считает это приемлемым, а также видит в этом нечестность по отношению к партнеру.

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