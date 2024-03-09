Как сейчас живет звезда сериала "Нюхач" Иван Оганесян

Актер Иван Оганесян, звезда сериала "Нюхач", не сразу обрел популярность у зрителей и счастье в личной жизни, но все-таки ему это удалось. Об этом пишет StarHit.
В 2003-м году он был один из участников мюзикла "Норд-Ост", во время которого случился теракт — тогда артист вместе с другими стал заложником террориста на долгие три дня. Сам он считает 26 октября своим вторым днем рождения.
Чуть позднее от него на фоне невостребованности в профессии и апатии уйдет первая жена Анна — с собой в Англию она увезет и его дочь Олесю. Сейчас актер мало общается с дочкой, так как предпочитает личные встречи, организовать которые довольно непросто.
Десять лет назад артист встретил свою настоящую любовь — женщину по имени Елена. Они познакомились в Киеве на съемках Оганесяна — чуть позднее у них роились близняшки Саша и Женя. Также актер принял как родных двух дочек жены от первого брака. Так он фактически стал отцом пятерых девочек.
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