Как сейчас живет звезда сериала "Нюхач" Иван Оганесян

Иван Оганесян смог пережить "Норд-Ост", уход жены и разлуку с дочерью

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Иван Оганесян, звезда сериала "Нюхач", не сразу обрел популярность у зрителей и счастье в личной жизни, но все-таки ему это удалось. Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал Epic Media is licensed under public domain

В 2003-м году он был один из участников мюзикла "Норд-Ост", во время которого случился теракт — тогда артист вместе с другими стал заложником террориста на долгие три дня. Сам он считает 26 октября своим вторым днем рождения.

Чуть позднее от него на фоне невостребованности в профессии и апатии уйдет первая жена Анна — с собой в Англию она увезет и его дочь Олесю. Сейчас актер мало общается с дочкой, так как предпочитает личные встречи, организовать которые довольно непросто.

Десять лет назад артист встретил свою настоящую любовь — женщину по имени Елена. Они познакомились в Киеве на съемках Оганесяна — чуть позднее у них роились близняшки Саша и Женя. Также актер принял как родных двух дочек жены от первого брака. Так он фактически стал отцом пятерых девочек.

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