"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы

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Россияне раскритиковали Александра Серова за слишком узкие брюки во время концерта

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Александр Серов оказался в неловкой ситуации на одном из концертов, так как публика обратила внимание на его слишком узкие брюки.

Фото: телеканал Россия 1 by программа Судьба Человека is licensed under public domain

Во время передвижения по сцене брюки Серова сыграли с ним злую шутку, и теперь россияне активно ругают стилистов артиста. При этом зрители уже пятые сутки пересматривают видеоряд с выступления звезды.

При этом 72-летний исполнитель внимательно относится к своему внешнему виду — красит волосы и выходит на сцену исключительно в выглаженных рубках и строгих костюмах.

"О, как мне быть, штаны бы надо мне сменить", — пишет один из комментаторов.

Сам Александр Серов случившийся конфуз никак не прокомментировал. Он до сих пор остается очень популярным и собирает полные залы на свои концерты.

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