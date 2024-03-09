"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы

Российский певец Александр Серов оказался в неловкой ситуации на одном из концертов, так как публика обратила внимание на его слишком узкие брюки.
Во время передвижения по сцене брюки Серова сыграли с ним злую шутку, и теперь россияне активно ругают стилистов артиста. При этом зрители уже пятые сутки пересматривают видеоряд с выступления звезды.
При этом 72-летний исполнитель внимательно относится к своему внешнему виду — красит волосы и выходит на сцену исключительно в выглаженных рубках и строгих костюмах.
"О, как мне быть, штаны бы надо мне сменить", — пишет один из комментаторов.
Сам Александр Серов случившийся конфуз никак не прокомментировал. Он до сих пор остается очень популярным и собирает полные залы на свои концерты.
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