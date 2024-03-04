Музыканта Пророка Санбоя силовики увели прямо с юбилейного концерта из-за сообщения об антивоенных лозунгах

Петербургский концерт певца Пророка Санбоя сорвался после звонка пранкеров

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Полиция забрала со сцены певца Пророка Санбоя во время его юбилейного концерта из-за обвинения в выкрикивании антивоенных лозунгов.

Фото: ВК-аккаунт Пророка Санбоя

Выяснилась причина задержания музыканта Генннадия Чернецова, выступающего под псевдонимом пророк Санбой.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", неизвестные позвонили в полицию и сообщили о том, что артист позволяеят себе высказываться со сцены против проведения СВО.

Стало известно, что вина музыканта не была доказана, однако на Чернецова всё же был составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП — организация массового пребывания граждан, повлекшего нарушения порядка. Ему поставили в вину то, что на его концерт образовались очереди.

Ранее Проррок Санбой во время своего задержания заверил, что не занимается политикой, а поёт только песни о любви.