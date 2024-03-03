Музыканта Пророка Санбоя полиция увела прямо с его юбилейного концерта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики сорвали концерт Пророка Санбоя

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыканта Геннадия Чернецова, известного под псевдонимом Пророк Санбой, задержали силовики в Санкт-Петербурге.

Фото: ВК-аккаунт музыканта Пророка Санбоя

В Сети появилось видео, на котором полиция уводит Пророка Санбоя с вещами с его концерта.

Недоумевающий артист заявил на камеру, что не понимает, за что его арестовали.

"Политикой не занимаюсь. Пел любовные песни. У меня юбилей, 55 лет", — объяснил музыкант.

Поклонники артиста стали громко скандировать в поддержку Санбоя.

Пророк Санбой (солнечный мальчик) — российский видеоблогер, андеграундный музыкант и певец. Основными темами творчества Чернецова являются философия и пацифизм.