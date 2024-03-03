Музыканта Геннадия Чернецова, известного под псевдонимом Пророк Санбой, задержали силовики в Санкт-Петербурге.
В Сети появилось видео, на котором полиция уводит Пророка Санбоя с вещами с его концерта.
Недоумевающий артист заявил на камеру, что не понимает, за что его арестовали.
"Политикой не занимаюсь. Пел любовные песни. У меня юбилей, 55 лет", — объяснил музыкант.
Поклонники артиста стали громко скандировать в поддержку Санбоя.
Пророк Санбой (солнечный мальчик) — российский видеоблогер, андеграундный музыкант и певец. Основными темами творчества Чернецова являются философия и пацифизм.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.