Прилучный высказался об Агате Муцениеце после конфликта бывшей жены с Зепюр Брутян

Павел Прилучный порадовался успехам Агаты Муцениеце

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Прилучный ответил на вопросы журналистов по поводу Агаты Муцениеце, устроившей публичный скандал с новой женой артиста Зепюр Брутян.

Фото: ВК-аккаунт Прилучного

У Прилучного и Муцениеце есть общие дети — 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия. Звезда сериала "Мажор" никогда не отвечал на нададки бывшей жены, которая обвиняла его в домашнем насилии.

Актёр заверил, что не может себе позволить критиковать мать своих детей. Он отметил, что отношения с Агатой у него складываются благополучно. Прилучного, по его собственному признанию, радуют успехи экс-супруги.

"У нас с Агатой отличные отношения. У неё всё складывается, получается, и я искренне за неё рад", — объяснил Прилучный в интервью изданию PROZvezd.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что покупает квартиру за 21 миллион рублей.