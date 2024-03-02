Актриса Агата Муцениеце покупает квартиру за 21 миллион рублей: от МКАДа всего 10 минут езды

Актриса Агата Муцениеце рассказала, где именно она купит квартиру.
Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце поведала, что намерена купить квартиру стоимость 21 млн рублей в Новой Москве в элитном районе.
"От МКАДа всего 10 минут езды", — рассказала актриса.
Агата отметила, что прислушилась к советам своих подписчиков, которые рекомендовали ей приобретать жильё в экологичных районах Новой Москвы.
Поклонники Муцениеце решили, что квартира нужна актрисе для того, чтобы съехаться с возлюбленным.
Ранее сообщалось, что блогер Оксана Самойлова отказалась от проживания в огромном особняке с лифтом с арендной платой 3 миллиона рублей в месяц и выбрала для семьи небольшой скромный дом.
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