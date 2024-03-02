Актриса Агата Муцениеце покупает квартиру за 21 миллион рублей: от МКАДа всего 10 минут езды

Агата Муцениеце решила купить квартиру в Новой Москве

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце рассказала, где именно она купит квартиру.

Фото: ВК-аккаунт Муцениеце

Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце поведала, что намерена купить квартиру стоимость 21 млн рублей в Новой Москве в элитном районе.

"От МКАДа всего 10 минут езды", — рассказала актриса.

Агата отметила, что прислушилась к советам своих подписчиков, которые рекомендовали ей приобретать жильё в экологичных районах Новой Москвы.

Поклонники Муцениеце решили, что квартира нужна актрисе для того, чтобы съехаться с возлюбленным.

Ранее сообщалось, что блогер Оксана Самойлова отказалась от проживания в огромном особняке с лифтом с арендной платой 3 миллиона рублей в месяц и выбрала для семьи небольшой скромный дом.