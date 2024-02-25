Муцениеце ответила на оправдания жены Прилучного по поводу подарков детям: разрешили брать ноутбук

Публичный конфликт нынешней жены Павла Прилучного Зепюр Брутян и актрисы Агаты Муцениеце продолжается.
Муцениеце увидела в поведении Зепюр Брутян продуманный план действий. Жена Прилучного сняла видео с детьми, в котором выясняет, кто чьим ноутбуком пользуется. Агата высмеяла эти кадры.
"Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите", — выразила своё негодование Муцениеце в Инстаграм*.
Ранее разгорелся скандал, так как Муцениеце пожаловалась подписчикам на то, что все подаренные детям подерки Павел Прилучный оставляет у себя дома, включая одежду.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.