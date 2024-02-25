Муцениеце ответила на оправдания жены Прилучного по поводу подарков детям: разрешили брать ноутбук

Агата Муцениеце продолжила публичную полемику с женой Прилучного

Публичный конфликт нынешней жены Павла Прилучного Зепюр Брутян и актрисы Агаты Муцениеце продолжается.

Фото: ВК-аккаунт Прилучного

Муцениеце увидела в поведении Зепюр Брутян продуманный план действий. Жена Прилучного сняла видео с детьми, в котором выясняет, кто чьим ноутбуком пользуется. Агата высмеяла эти кадры.

"Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите", — выразила своё негодование Муцениеце в Инстаграм*.

Ранее разгорелся скандал, так как Муцениеце пожаловалась подписчикам на то, что все подаренные детям подерки Павел Прилучный оставляет у себя дома, включая одежду.

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