Жена Прилучного Зепюр Брутян резко ответила на нападки Агаты Муцениеце по поводу детских подарков

Зепюр Брутян высмеяла обвинения Агаты Муцениеце

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян отреагировала на нападки со стороны Агаты Муцениеце, которая заявила, что Павел Прилучный не разрешает детям забирать с собой полученные от него подарки.

Фото: ВК-аккаунт Брутян

Муцениеце пожаловалась подписчикам на то, что все подаренные 11-летнему сынуТимофею и восьмилетней дочери Мии подарки остаются в доме у Прилучного, включая одежду.

Брутян высмеяла заявления Агаты после того, как возмущённые подписчики стали упрекать Зепюр в неподобающем поведении. Она назвала поведение Муцениеце спектаклем одного актёра.

Брутян попросила детей ответить на её вопросы. Сын и дочь Прилучного подтвердили, что увезут подарки отца домой.

Зепюр открыла ноутбук и поинтересовалась у детей, чей он.

"А чей он, интересно? Наверное, мой, получается. Ты его забери, а то переживают многие", — сказала Брутян.

Она упрекнула Муцениеце в том, что та делает детей "разменной монетой".