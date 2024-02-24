Жена Прилучного Зепюр Брутян резко ответила на нападки Агаты Муцениеце по поводу детских подарков

Зепюр Брутян отреагировала на нападки со стороны Агаты Муцениеце, которая заявила, что Павел Прилучный не разрешает детям забирать с собой полученные от него подарки.
Муцениеце пожаловалась подписчикам на то, что все подаренные 11-летнему сынуТимофею и восьмилетней дочери Мии подарки остаются в доме у Прилучного, включая одежду.
Брутян высмеяла заявления Агаты после того, как возмущённые подписчики стали упрекать Зепюр в неподобающем поведении. Она назвала поведение Муцениеце спектаклем одного актёра.
Брутян попросила детей ответить на её вопросы. Сын и дочь Прилучного подтвердили, что увезут подарки отца домой.
Зепюр открыла ноутбук и поинтересовалась у детей, чей он.
"А чей он, интересно? Наверное, мой, получается. Ты его забери, а то переживают многие", — сказала Брутян.
Она упрекнула Муцениеце в том, что та делает детей "разменной монетой".
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.